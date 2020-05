Matt Pokora et Christina Milian font une grande ANNONCE: les fans vont adorer

La vie en confinement à Los Angeles a donné des idées à Matt Pokora et Christina Milian. Ils viennent de dévoiler leur nouveau projet et il y a fort à parier pour que leurs fans adhèrent totalement…

Ils seront, dès le 14 mai, les stars d'une émission de télé-réalité ! Intitulé "What Happen at Home", ce programme diffusé sur Facebook Watch dévoile le quotidien des stars en confinement.

"J'ai déjà passé un bon moment à me filmer dans mon habitat. C'est génial de pouvoir montrer les tenants et aboutissants de toutes les choses astucieuses et amusantes que j'aime faire quand je suis à la maison. (...) J'aime ma famille et j'aime être à la maison et créer des liens, donc cette mise en quarantaine a été le bon moment pour moi de me concentrer sur ce qui est important", a raconté Christina Milian à Deadline.

Dans cette émission, on pourra donc voir la jeune maman jardiner, cuisiner, faire de l'exercice… Et Matt sera également présent à ses côtés. L'occasion de découvrir encore un peu plus le quotidien du couple, qui dévoile déjà pas mal de moments de vie sur Instagram.