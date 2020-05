Biopic sur Johnny Hallyday: "stupéfaite", Laura Smet pousse un coup de gueule

Il n'y a pas que Laeticia Hallyday qui n'a pas été mise au courant du biopic en préparation sur Johnny Hallyday, Laura Smet non plus.

Il y a quelques jours, Olivier Marchal révélait au Figaro qu'il avait été approché par Universal pour travailler sur ce film, ce dont il se réjouissait.

"J’ai dit banco. Ce sera une façon de lui rendre hommage. (…) Johnny était un type adorable, charmant. Il a eu dix vies, il me touchait beaucoup. Il avait un talent fou", expliquait le réalisateur.

Depuis, la veuve du chanteur, Laeticia, a fait savoir qu'elle n'avait pas été avertie de ce projet. Et Laura Smet, la fille de Johnny, non plus, comme elle l'a fait savoir dans sa story sur Instagram.

"J’apprends dans la presse qu’un biopic sur mon père serait en préparation !! Je suis stupéfaite que l’on n’ait pas jugé utile de me prévenir ni de me consulter. Merci de respecter notre famille. Merci de respecter notre deuil", écrit Laura Smet, visiblement en colère.

David Hallyday n'a quant à lui pas réagi.



©Instagram Laura Smet