L'adorable message de Jenifer à ses fans : "Passionnément!" (vidéo)

Même si la France a commencé son déconfinement, Jenifer, comme tous les autres artistes, doivent rester à l'écart de leurs fans. Les seuls moyens de garder le contact sont les réseaux sociaux. Et c'est sur Instagram que Jenifer a adressé une jolie déclaration à son public.

"Un petit coucou à tous ! J’espère que tout se passe bien de votre côté. Je vous espère en forme et j’espère aussi vous retrouver très vite avec de jolies surprises. Je vous embrasse très fort ! Passionnément !", a-t-elle lancé.

Et ce n'est pas le premier message du genre qu'elle envoie à son public, confinée à la maison. "Encore un peu de patience.. Tenez bon à la maison.. C’est pour bientôt... ", leur avait-elle écrit il y a une semaine.

Elle avait également partagé son manque quelques jours plus tôt : "De vous à moi ... L’envie de partager un moment indélébile. Vous me manquez. Dans cette période si complexe, il est bon de dire aux gens qu’on aime à quel point on les aime".

Ses fans sont ravis de la voir aujourd'hui avec le sourire et se réjouissent de la surprise qu'elle leur prépare.

"Tu nous manques beaucoup ! On t’aime fort !", "On t’attend avec impatience" ou encore "On espère que tu vas bien et te revoir bientôt", lit-on en commentaires.