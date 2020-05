Jesta de Koh-Lanta dévoile son impressionnante perte de poids sur Instagram (photo)

Jesta, ex-candidate de Koh-Lanta, a perdu beaucoup de poids durant cette période de confinement. La mère de famille en a profité pour se mettre intensivement au sport et changer son régime alimentaire.



"J’ai décidé de me prendre en main 9 mois après mon accouchement pour enfin perdre mes derniers kilos de grossesse que j’ai laissé traîner.. Prendre 28 kilos pour une grossesse n’est pas anodin et je savais qu’il y aurait forcément beaucoup de travail post accouchement. Je me sentais mal dans ce corps qui ne me ressemblait pas. Je ne vous cache pas que j’ai eu des phases de motivation puis de démotivation aussi, comme tout le monde. Mais j’ai réappris à faire du sport et à bien manger", a écrit la jeune femme sur Instagram.



"Je me sens vraiment mieux dans ce corps qui a porté la vie maintenant. Même si il reste encore 2 ou 3 kilos à perdre pour atteindre mon poids d’avant grossesse mais je m’aime à nouveau et c’est le plus important de se sentir bien, peu importe son poids", a-t-elle ajouté.



