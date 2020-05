Nabilla et Thomas séparés? Lassée, elle dit TOUT (vidéo)

Depuis plusieurs jours, la situation entre Nabilla et Thomas semble tendue. Le mari de l'influenceuse en a parlé sur Snapchat il y a quelques jours. C'est installé au bord de leur piscine que le jeune homme a montré à ses followers où Nabilla logeait, dans l'aile opposée à la sienne.



Mais lundi, coup de théâtre! Nabilla a décidé de parler de la situation suite aux rumeurs de rupture. "Je suis en train de regarder mes photos sur Instagram et il y a des personnes qui écrivent des trucs de fou! Genre comme quoi avec Thomas on est séparés. Ça sert à rien de dire ça, Thomas et moi ça fait 8 ans qu’on est ensemble. On est indestructibles", a expliqué Nabilla sur Snapchat.



"Oui parfois, on ne se parle pas et comme on est tout le temps sur Snapchat, ça se voit. Mais c’est parce qu’on ne joue pas un jeu en fait. On ne fait pas faire genre que tout va bien alors qu’on est en guerre. Parfois, on ne se parle pas, on s’énerve et on ne se supporte pas, mais comme tous les couples", a-t-elle ajouté.



"Ce genre d’articles, on le vit depuis que j’ai 20 ans, ça ne me fait rien du tout. Alors oui, on ne se parlait pas pendant 5 jours, wouah ! On s’aime, on est fous amoureux. Quand il y a des embrouilles, ça pète parce qu’on s’aime trop en fait, c’est tout. On s’aime plus que tout depuis 8 ans. Donc les gens qui mettent des commentaires en disant qu’on est plus ensemble, redescendez en fait", a lancé la mère de Milann. Cette dernière semble ignorer que la personne qui a donné de la matière à la rumeur n'est autre que son compagnon...