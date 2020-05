Marie, La Belge de Koh-Lanta, révèle la VRAIE raison de son départ de l'aventure (vidéo)

Dans Koh-Lanta cette année, il y avait 2 Belges : Pholien, qu'on verra dans le jury final puisqu'il a été éliminé après la réunification, et Marie, partie trop vite.

La Nivelloise est entrée dans le jeu après le départ, pour raisons médicales, de Claudia, de la tribu rouge. Marie l'a remplacée mais cela n'a pas duré : au bout de 2 épisodes, elle quittait l'aventure pour raisons médicales après s'être plainte de douleurs au niveau de l'estomac.

C'est passé relativement inaperçu mais c'était en fait beaucoup plus grave que cela n'en avait l'air, comme le raconte aujourd'hui Marie.

"J'ai une grosse bactérie au niveau des intestins, j'ai perdu cinq kilos en très peu de jours, et surtout, une grosse bactérie au niveau rénal, ce qui me valait un gros traitement antibiotique. Ce n'était pas compatible avec le jeu", a-t-elle expliqué dans une vidéo postée sur Instagram.

Si la Nivelloise a mis tant de temps à s'exprimer, c'est tout simplement parce qu'elle n'avait pas eu le courage de le faire avant. On peut la comprendre : gagner sa place dans Koh Lanta et quitter le jeu sur raisons médicales, c'est généralement difficile à vivre pour les aventuriers.

Elle profite de ce témoignage pour remercier un candidat qui lui a en quelque sort sauvé la vie : Teheiura.

"Ça faisait plusieurs jours que j'étais malade, et je ne voulais rien dire. Il m'a remonté les bretelles et vraiment merci. Je pense que j'attendais de tomber les genoux à terre et ça m'aurait certainement valu plus de dégâts", dit-elle encore. Cela s'est bien terminé mais ça aurait pu en effet être nettement plus grave.

À son tour, elle a condamné le "déferlement de haine" dont sont victimes certains candidats qui se font insulter depuis plusieurs épisodes. Elle rappelle que "ce n'est qu'un jeu" et que tous les candidats savent que la stratégie sera rude. Elle appelle au calme après d'autres comme Denis Brogniart, notamment.