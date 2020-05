Olivier Sarkozy et Mary-Kate Olsen divorcent: une guerre a débuté

Très discrets concernant leur mariage, le divorce de Mary-Kate Olsen et Olivier Sarkozy risque de faire davantage de bruit… Les médias américains révèlent qu'une procédure de divorce avait été entamée le 17 avril mais elle a été retardée en raison des mesures liées au coronavirus.

Selon la presse US, les deux ex s'affrontent par avocats interposés. Mary-Kate Olsen aurait ainsi déposé une requête urgente pour accélérer la procédure. Et d'après TMZ, Olivier Sarkozy aurait sommé l'ex-comédienne de quitter leur appartement new-yorkais avant le 18 mai. Ce qu'elle ne peut pas faire en cette période. Elle accuse donc son mari d'avoir mis fin au bail à son insu… Ambiance. Tout se passe désormais par l'intermédiaire de leurs avocats puisqu'ils ne s'adressent même plus la parole.

Un tel divorce met en jeu de gros montants… Mary-Kate et sa sœur jumelle Ashley figuraient en 2007 parmi les 11 femmes les plus riches de l'industrie du divertissement, citées par Forbes, avec une fortune estimée à 100 millions de dollars. Pour protéger sa fortune, la jeune femme devra obtenir que le contrat de mariage soit appliqué.

En attendant, selon une source qui s'est confiée à E! News,Mary-Kate aurait trouvé du réconfort auprès de sa sœur jumelle. Cet informateur a précisé qu'entre la comédienne et le banquier français, "c'est devenu horrible. Elle n'en peut plus de ses drames permanents".