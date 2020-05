L'apparition SURPRISE de Meghan et Harry quelques jours avant de célébrer leur anniversaire de mariage

Le duc et la duchesse de Sussex sont isolés avec Archie dans leur nouvelle maison de Los Angeles, cela ne les empêche pas de penser aux autres et de passer du temps à travailler en faveur des causes dans lesquelles ils croient.

Mercredi, le prince Harry et Meghan, qui vont célébrer leur deuxième anniversaire de mariage ce 19 mai, ont fait une apparition surprise lors d'une vidéo conférence consacrée à une ligne ouverte via Textos 24h/24H pour aider mentalement et psychologiquement les Américains pendant cette crise du Coronavirus. L'un des participants qui a adoré cette apparition, a pris son ordinateur en photo et a partagé le cliché sur les réseaux sociaux: "Ce n'est pas tous les jours que Meghan et Harry se joignent à votre réunion du personnel et défendent le travail que vous faites! Heureux de continuer à travailler pendant ces temps fous! #Quarantineselfie", a écrit Ricky Neal sur son Instagram.

Selon LinkedIn, Ricky est un coach de conseiller en crise chez Crisis Text Line, un organisme à but non lucratif qui fournit un soutien gratuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, aux personnes en crise aux États-Unis via textos.

Cette photo partagée par Ricky montre Meghan et Harry assis l'un à côté de l'autre. Derrière eux, se trouvent deux grandes lampes noires. Une grande peinture peut également être vue, ainsi que des boiseries sur les murs, relate le magazine HELLO.