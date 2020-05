Christina Milian lance une téléréalité sur sa vie avec Matt Pokora: le premier épisode fait un CARTON (vidéo)

Nous vous l'annoncions ce 12 mai, le confinement a donné de grande idées à Christina Milian. La chanteuse lance une émission de téléréalité dont elle est la vedette, intitulée "What Happen at Home".

Les spectateurs pourront suivre le quotidien de la star mais aussi de sa petite famille, composée de son compagnon Matt Pokora, de sa fille Violet, et de leur premier enfant, Isaiah.

Sans équipe de tournage, la star filme tout elle-même! Le résultat est homemade, mais les fans sont déjà conquis! Dans ce premier épisode, Christina Milian se filme dans sa cuisine de Los Angeles. Elle partage sa recette de pâte à pizza, mais n'est pas très familière avec les dosages. Heureusement, son chéri Matt Pokora veille au grain, et lui prête main forte.



Tous les épisodes sont diffusés sur la page Facebook de Christina Milian. Publiée il y a moins de 24 heures, sa vidéo a déjà un énorme succès, les fans attendent impatiemment de rentrer encore plus dans le quotidien de la chanteuse et de sa petite famille!