Enceinte, Katty Perry se dévoile totalement nue dans son nouveau clip (vidéo)

La chanteuse Katy Perry a décidé de mener de front une grossesse et la sortie d'un nouvel album, qui sortira le 14 août prochain. "Ma vie entière s’apprête à changer et je suis certaines que j’aurai accès à différentes émotions que je n’ai jamais eues et que je serai capable d’écrire sur celles-ci. J’écrirai probablement un tout nouvel album quand cela arrivera.", expliquait-elle à New Music Daily.

La future maman de l'enfant qu'elle attend avec Orlando Bloom sort donc son premier titre, accompagné d'un clip qui la montre dans le plus simple appareil. Vêtue d'une longue et légère robe blanche en début de clip, la chanteuse de 35 ans se déshabille ensuite pour se baigner sous une cascade. Le titre "Daisies" fait l'éloge de la confiance en soi, et il en a fallu à Katy Perry pour assumer son nouveau corps et le montrer.