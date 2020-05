Lorie enceinte? La chanteuse attendrait son premier enfant!

Souffrant d'endométriose, Lorie Pester attendait depuis longtemps de fonder une famille. Selon le magazine Closer, son rêve serait devenu réalité, puisque la chanteuse aurait dépassé son troisième mois de grossesse!

L'interprète de "Ma meilleure amie", serait donc tombée enceinte peu avant le confinement. Lorie n'a pas encore confirmé cette information. La chanteuse souhaite garder son jardin secret et n'est pas du genre à partager son intimité aux médias. L'identité de son compagnon est d'ailleurs toujours inconnue, même si on sait que celui-ci est déjà papa d'un enfant de 8 ans.

"Je suis avec mon chéri et une semaine sur deux, il y a son fils de 8 ans qui vient. La cohabitation se passe très bien. Ça nous soulage sur notre couple, on se dit que si on fonctionne en quarantaine alors tout fonctionnera. Si on a survécu à un confinement, je crois qu’on est prêts pour toute une vie !", a-t-elle lancé lors d'une toute récente interview à Paris Match.

La chanteuse semble donc très bien vivre ce confinement, de quoi la rassurer sur le fait de devenir parent avec son compagnon!