Inès de Koh-Lanta avoue n'avoir jamais mangé de fruit de sa vie, les internautes SCOTCHÉS se lâchent: "Comment c’est possible?"

Dans l'épisode de Koh-Lanta du 15 mai, Inès a fait une révélation qui a beaucoup fait réagir les internautes. Après avoir remporté l'épreuve du confort, Naoil a décidé de partager sa récompense avec Inès. Le duo a eu le droit de profiter d'une journée dans une véritable chambre tout confort. Elles ont reçu un plateau de fruits. Mais face aux aliments, Inès a fait une révélation à sa camarade...



"Tu sais que pour moi ça va être un truc de dégustation parce que je connais pas ça. Je mange pas de fruits chez moi, je n'arrive pas à les ingérer dans leur forme naturelle. J'ai jamais goûté de pastèque, j'ai jamais goûté de kiwi, l'orange j'ai jamais goûté, l'ananas non plus", a confié la candidate. "C’est des oranges ça non ?", a demandé la femme de 25 ans à Naoil.



Il n'en fallait pas plus pour faire réagir les internautes.



