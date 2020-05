Marka chante en direct dans le RTLINFO 13H et vous donne un avant-goût de son concert de ce soir (vidéo)

Marka était invité dans le RTLINFO 13H ce samedi 16 mai. L'artiste lance également appel aux dons pour venir en aide à différentes associations dont Infirmiers de rue, L'Ilot, Comme chez nous. "J'invite les gens à aller sur la page d'une association qui vient en aide aux SDF. Sur cette page, ils vont pouvoir télécharger une de mes chansons gratuitement. Ca permet à l'association d'avoir un trafic, des gens qui viennent voir et qui s'intéressent éventuellement à l'association", explique le chanteur.



"Il y a peut-être des gens là-dedans qui vont se dire qu'ils ont envie de devenir bénévoles pour une association qui vient en aide aux gens qui vivent dans la rue. Si on veut, on peut donner 1 euro ou 500 euros si on a les moyens, tout est permis", a ajouté Marka qui se lance dans cette initiative en partenariat avec le Gala des Solidarités. "C'est une manière pour moi de revenir sur cette cause qui est celle des sans-abri", a précisé l'homme de 58 ans. Ce dernier a ensuite chanté en direct, donnant ainsi un avant-goût de son concert de samedi soir.

Si vous souhaitez retrouver les trois associations, voici les liens:

- L'Ilot: http://ilot.be/

- Infirmiers de rue: http://www.infirmiersderue.org/

- Comme chez nous: https://www.asblcommecheznous.be/