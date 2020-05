Meghan et Harry vivent chez le producteur hollywoodien Tyler Perry: voici où la petite famille s'est installée (vidéo)

Meghan Markle et le prince Harry passeraient le confinement dans la maison de Tyler Perry qui se trouve sur les collines de Beverly Hills, comme nous vous l'annoncions le 11 mai. C'est la célèbre présentatrice Oprah Winfrey qui aurait présenté le couple à Tyler Perry.



Dans les vidéos qu'ils ont récemment réalisées pour une œuvre de bienfaisance, les murs du manoir semblent apparaître en arrière-plan, confirmant la rumeur. Même si les parents d'Archie ne font plus officiellement partie de la famille royale, ils ont continué à soutenir de nombreuses causes au nom de la reine Elizabeth comme autrefois, notamment les services de crise en matière de santé mentale. Mercredi, le couple, invité ou locataire de Tyler Perry, a fait un appel vidéo avec la branche de la Crisis Text Line à Atlanta, et une capture d'écran de l'appel a donné encore plus de détails sur l'endroit où il se trouve.



Pendant l'appel, Meghan et Harry se trouvaient dans une pièce sombre devant un grand tableau. L'oeuvre est un peu difficile à distinguer, mais pas impossible pour les connaisseurs... Il s'agit d'un tableau du célèbre peintre afro-américain Jacob Lawrence, que Tyler Perry a acheté dans le passé. Le riche producteur hollywoodien est un collectionneur d'art passionné.

Ce dernier a partagé des photos de son intérieur en 2013 sur son compte Instagram. Grâce à ces clichés, les fans des parents d'Archie peuvent voir où ils séjournent en attendant de trouver leur foyer californien. Les recherches ont été interrompues à cause du coronavirus...



