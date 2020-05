Alban, ex-candidat de Koh-Lanta, complètement défiguré suite à une greffe de cheveux (photo)

Alban Pellegrin est connu pour avoir participé à Koh-Lanta en 2015 et en 2018. Deux ans plus tard, l'homme de 33 ans a décidé de subir une greffe de cheveux. Avant l'intervention, ce dernier a partagé ses doutes et les étapes de sa transformation avec ses abonnés. Mais suite à l'opération, son visage n'était plus du tout le même. Il était complètement gonflé.

Sachant que cet effet était temporaire, l'homme, qui a réalisé des vidéos sportives pour le magazine GQ, a immortalisé sa tête et a partagé la photo sur son compte Instagram le 16 mai. "On dirait que je reviens du tournage de la saison 2 pour GQ France mais c’est juste ma tête après ma greffe de cheveux", a écrit Alban. Ses fans n'ont pas caché leur inquiétude. L'ancien candidat a tenu à rassurer tout le monde. "Zéro douleur juste l’œdème qui descend", a-t-il précisé.