Loana donne enfin de ses nouvelles dans une tenue TRÈS sexy: "J'adore cette photo de moi" (photos)

Même si elle n'apparaît presque plus à la télévision ou dans les magazines, Loana compte toujours de très nombreux fans, avec qui elle entretient une relation forte.

Plus de signe de vie depuis février

Pour leur donner de ses nouvelles, l'ex-candidate et gagnante du Loft 1 a l'habitude d'utiliser le réseau social Instagram. Son dernier signe de vie datait du mois de février, et connaissant les hauts et les bas de la stars, les fans commençaient à s'inquiéter.

Heureusement, tout va bien pour elle. Elle a même fait plaisirs à ceux qui la suivent en postant deux photos!

"Je vous embrasse tre`s fort, et bien plus encore"

Sur la première, Loana apparaît en lingerie sexy et prend un selfie d'elle dans le miroir d'une salle de bain. "J’adore.. cette photo de moi. Je vous embrasse tre`s fort, et bien plus encore", écrit-elle.

Sur la photo suivante, Loana poste un portrait d'elle, pensive. "Songe. Je vous embrasse tre`s fort, et bien plus encore <3 <3 <3 Gros bisous", écrit-elle ici.

Si les fans apprécient l'image de son visage au naturel, d'autres jugent que sa photo sexy n'étaient pas nécessaire. "Loana, je ne comprends pas cette photo?", demande l'un d'entre eux. "Ca fait très vulgaire, dommage", dit une autre. Mais même si cela faisait longtemps que Loana n'avait plus posé de cette manière, certains apprécient: "Tu es magnifique, une bombe!", "Aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur", peut-on lire dans les commentaires.



