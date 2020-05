FÉÉRIQUE: cette harde de cerfs se repose sous des cerisiers en fleurs du Japon

Incroyable image filmée au Japon dans le parc de Nara, près d'Osaka. Un troupeau de cerfs a été filmé en train de profiter d'un repos bienheureux sous les cerisiers en fleurs. A cause de la crise du coronavirus, le site touristique est vide. En temps normal, ce parc, qui abrite plus de 1000 animaux voit des dizaines de milliers de touristes se promener par jour... Depuis, l'état d'urgence imposé par le Premier ministre Shinzo Abe début avril, le site est désert.

L'office du tourisme du Japon affirme que les cerfs sauvages errants dans le parc de Nara sont "très ludiques et sympathiques". "Il est possible de marcher jusqu'au chevreuil et de prendre une photo avec eux ou de les nourrir avec des craquelins en vente le long de la route'', ont-ils dit.

Selon les médias japonais, plus de deux millions de personnes visitent chaque année la préfecture de Nara où se trouve le parc.