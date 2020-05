Top Chef: Adrien raconte sa recette de sandwich merguez et choux de Bruxelles à Paul Pairet... Il ne comprend RIEN (vidéo)

Pour la première épreuve de ces quarts de final, permettant d'obtenir un pass pour la demi-finale, les candidats de Top Chef devaient travailler un élément brûlé. Le défi était de travaillé sur ce goût spécifique du brûlé pour en faire un plat gastronomique. Mais comme d'habitude, Adrien est parti sur une idée audacieuse, pour ne pas dire farfelue : "un sandwich merguez moutarde".

Le candidat de la brigade mauve envisage aussi des "gnocchis de pain brûlé. Et je me demande si je ne les farcirais pas de moule", ajoute-t-il.

Son chef, Paul Pairet, n'en croit pas ses oreilles : "Quoi ? J'ai rien compris", lance le chef qui essaye de comprendre quel sera l'élément brûlé de cette assiette. "Le chou de Bruxelles", lui répond Adrien.

"Je l'ai souvent suivi dans son génie créatif, mais aujourd'hui, avec son sandwich merguez aux chou de Bruxelles, je crois qu'il va falloir que je le canalise un petit peu", explique Paul Pairet, bien décidé à ramener son candidat vers une autre recette. "Je m'inquiète un peu", lui confesse-t-il.

Et Adrien comprend qu'il doit écouter son chef et se diriger vers un plat plus "compréhensible".