Le Belge Mallory EN LARMES à l'issue du premier quart de finale de Top Chef: que s'est-il passé? (vidéo)

4 candidats sont toujours en compétition lors de cette première manche des quarts de finale de Top Chef : David, Adrien, Martin et Mallory, le Belge. Ils doivent s'affronter sur 6 épreuves au total, et celui qui parviendra à décrocher 2 pass ira en demi-finale. Cette semaine, David a décroché le premier, Mallory le second.

Sur l'épreuve de Yannick Alléno, c'est le Belge qui a su faire la différence. À l'annonce du verdict, lorsqu'il prononce le nom de mallory, Michel Sarran, son nouveau chef de brigade, et Hélène Darroze, son ancienne cheffe, explosent littéralement de joie.

"22 ans, vous vous rendez compte… D'être capable de tenir une épreuve pareille, c'est incroyable", lance Yannick Alléno. "Chapeau l'artiste", lui dit-il en lui donnant son pass et en le prenant dans ses bras.

"Je suis très content, je suis vraiment très content, confie Mallory en interview, en fondant en larmes. Ça me fait super plaisir. C'est une épreuve qui restera marquée à vie".

"C'est très rassurant pour la cuisine française … et belge", conclut le juré 10 étoiles, fier des 4 candidats et de ce qu'il a pu déguster aujourd'hui.

Pour Mallory, il reste 4 épreuves dans la suite des quarts de finale pour décrocher un second pass et atteindre la demi-finale de Top Chef.