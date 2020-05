James Middleton, le frère de la duchesse de Cambridge, dévoile sa nouvelle entreprise

Après avoir tenté de lancer une entreprise spécialisée dans la personnalisation de marshmallows et avoir confié ses problèmes de dépression, James, le frère cadet de la duchesse de Cambridge revient sur le devant de la scène.

Entrepreneur dans les gènes, comme son père Michael et sa mère Carole à la tête d'une compagnie de gadgets festifs, James dédie sa nouvelle entreprise au bien-être des chiens.

James Middleton a déjà crédité ses amis à fourrure d'avoir joué un "rôle vital" en l'aidant à sortir de la dépression

et en l'aidant également à trouver l'amour. Pour la petite anecdote, ce serait en s'arrêtant pour caresser son chien dans un pub et en le complimentant, que la jolie Française Alizée Thevenet aurait capturé le regard et le coeur du frère cadet de Kate et Pippa Middleton. Le couple devait se marier ce mois-ci mais à cause de la pandémie du coronavirus, la cérémonie a dû être reportée.

James Middleton, qui a neuf chiens, a fondé récemment Ella & Co, une entreprise basée sur le bien-être de nos amis à 4 pattes, révèle en exclusivité le Daily Mail.

Le premier produit est un nouveau type de nourriture pour animaux. James a passé un an à développer cette nourriture canine d'un nouveau genre en consultation avec des vétérinaires et des nutritionnistes. "Ces aliments seront crus lyophilisés", nous renseigne le DailyMail.

Et James Middleton de développer au quotidien britannique: "Cela signifie qu'il s'agit d'aliments crus, car ils n'ont pas été cuits (ce qui élimine les nutriments naturels), mais ils ne doivent pas être conservés au congélateur. Cette alimentation peut être conservée à température ambiante, c'est donc très pratique. La meilleure chose que vous puissiez faire pour votre chien est de lui donner le meilleur régime possible", ajoute-t-il.

"Les aliments secs et en conserve manquent simplement de nutriments naturels et sont hautement transformés. L'alimentation crue est fantastique", vante l'entrepreneur de 30 ans.

Le clan Middleton est connu pour son mode de vie sain, comme l'a laissé transparaître la soeur Pippa dans la rubrique qu'elle tenait dans un magazine publié par la chaîne de supermarchés Waitrose. Sport et alimentation équilibrée font également partie du quotidien de la duchesse de Cambridge.