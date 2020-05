"Le prince Harry a trouvé un "père" en David Foster, producteur hollywoodien": la déclaration de l'amie de Meghan qui ne va pas plaire au prince Charles

L'actrice et chanteuse Katharine McPhee, amie de Meghan Markle a évoqué lors d'une interview exclusive les liens étroits qu'elle et son mari, le mega producteur David Foster (70 ans) entretiennent avec le prince Harry et son épouse.

C'est en effet David Foster qui, grâce à ses relations, avait trouvé comme refuge pour les Sussex la luxueuse demeure située sur l'île de Vancouver.

Katharine McPhee, 38 ans, a déclaré que son mari et elle avaient l'impression qu'ils faisaient désormais tous partie de la même famille: "Mon mari a une très, très belle relation avec Harry. Ils sont tellement mignons. Ils sont comme un père et un fils", a déclaré la jeune femme dans l'émission Access Hollywood, qui estime que le prince Harry a trouvé une figure paternelle dans la personne de son époux.

La jeune femme a également détaillé comment David Foster, 70 ans, avait aidé le couple à se relocaliser au Canada. en place les anciens avant de déménager à Los Angeles.

L'actrice et chanteuse Katharine McPhee a parlé de ses liens étroits avec son mari David Foster avec le prince Harry et Meghan Markle.

C'est le magnat canadien des mines Giustra, 62 ans, qui aurait prêté au couple royal sa maison sur l'île de Vancouver où Harry et Meghan ont pris le temps de finaliser leurs plans pour se retirer de leurs fonctions royales.

Giustra est un ami proche de David Foster, qui s'est arrangé pour que le duc et la duchesse restent dans la luxueuse maison pendant six semaines.

A l'époque, David Foster avait déclaré au Daily Mail: "Je me suis senti honoré d'avoir pu aider Meghan là-bas parce que je suis Canadienne et que nous sommes un pays du Commonwealth. C'est important pour nous, alors j'ai grandi avec ce genre de sentiment. J'étais vraiment heureux de pouvoir les aider à trouver un répit juste pour prendre un peu de temps", a-t-il ajouté.

Katharine McPhee a également expliqué qu'elle fréquentait la même école catholique que Meghan Markle alors qu'elles étaient adolescentes. Passionnées toutes les deux par le monde du spectacle, elles ont fait quelques représentations ensemble, comme l'atteste une photo du passé sur Instagram par Katharine McPhee. "Meghan a toujours été très belle", se souvient McPhee. "Mais je n'ai jamais été vraiment très proche d'elle".

Katharine a également confié que pendant qu'elle jouait dans le show "Waitress the musical" à Londres, elle et son mari, Foster, 70 ans, ont eu l'opportunité de rencontrer le prince Harry et son épouse Meghan et de renouer leurs liens.