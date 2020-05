Scott Disick et Sofia Richie ont-ils rompu?

En couple depuis 2017, Scott Disick et Sofia Richie auraient mis un terme à leur relation, selon TMZ. L'ex-compagnon de Kourtney Kardashian et la fille de Lionel Richie se seraient quittés pendant le confinement...

Toujours d'après le site américain, le mannequin de 21 ans a été aperçue avec un mystérieux jeune homme à plusieurs reprises. La soeur de Nicole Richie se serait installée dans la maison de ce dernier à Malibu depuis le 15 mai.

De son côté, le père de Mason, Penelope et Reign traverse une période très difficile. A sa demande, il avait été admis en centre de désintoxication pour "affronter sa peine". Cela fait plusieurs années que ce dernier ne se remet pas du décès de ses parents en 2013. Scott a perdu sa mère Bonnie suite à une longue maladie, tandis que son père Jeff est décédé seulement trois mois plus tard.

Lors de cette admission en centre de désintoxication, il a été soutenu par Sofia et par Kourtney, la mère de ses enfants. "Scott est entré dans un établissement pour traiter son problème. Il savait qu'il était hors de contrôle et voulait se faire aider. Il veut être le meilleur père possible. Sofia et Kourtney l'ont encouragé à se faire aider", a expliqué une source à People Magazine il y a quelques jours. Mais après quelques jours, l'homme de 36 ans avait fini par quitter le centre très énervé suite à une fuite dans les médias américains. Il avait perdu toute confiance en eux. Le centre a partagé une photo de lui dans l'établissement.

Mais depuis la sortie de Scott, les amoureux auraient pris leurs distances...

Par le passé, de nombreuses rumeurs avaient déjà été lancées sur la fin du couple. Mais Scott et Sofia avaient toujours surmonté chaque épreuve ensemble. Les fans espèrent qu'il en sera de même cette fois-ci.