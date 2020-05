Le président du Portugal fait ses courses en short (photo)

Marcelo Rebelo de Sousa, le président du Portugal, est un citoyen comme les autres... L'homme fait ses courses tout seul et en toute simplicité comme le prouve cette photo prise dans un supermarché de Cascais. C'est en short et avec un masque que le président élu en 2016 a été immortalisé dans la file d'attente.



L'homme, qui prend la crise très au sérieux, s'était confiné de lui-même début mars, montrant l'exemple à son peuple dès les premiers jours de l'épidémie de coronavirus. Il avait alors expliqué qu'il avait été en contact avec les élèves d'une école dans laquelle un cas avait été détecté. L'établissement scolaire avait été fermé suite à cela. Le président n'avait pas voulu prendre de risque et s'était confiné pendant deux semaines.



