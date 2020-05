Diam's dévoile le lieu où sa vie a changé: "Mon coeur était bouleversé" (photo)

Diam's se fait rare sur les réseaux sociaux. L'ancienne rappeuse fait le bonheur de ses fans lorsqu'elle donne de ses nouvelles sur Instagram. Il y a deux jours, la star a publié une photo de l'Île Maurice, partageant des extraits de son autobiographie. "Le 26 décembre 2008 je me suis envolée pour un voyage exceptionnel au cours duquel j’allais vivre les plus beaux jours de ma vie", a écrit la femme de 39 ans partageant un de ses souvenirs.



"C'est exactement sur cette plage que je me suis convertie à l'Islam il y a maintenant 11 ans Al Hamdoulillah", a poursuivi l'artiste, son vrai nom Mélanie Georgiades. Cette dernière a précisé qu'elle s'était rendue sur place en 2004 pour la première fois. Et la vue depuis la mer l'avait "subjuguée par sa beauté". "J'avais pleuré sans savoir pourquoi. Mon coeur était bouleversé. Pour la première fois, il apprenait à lire le livre ouvert de la nature", a écrit Diam's.



"Parfois, je ne rentrais même plus dans ma chambre, je m'endormais dehors (...) J'allais me convertir à l'Islam, je le ressentais au plus profond de moi", a-t-elle ajouté.



"Comme une évidence, je me souviens m'être mise au milieu de la plage, j'ai levé la tête vers le ciel et pris Allah à témoin (...) Après cela, je me sentais musulmane, j'étais musulmane", a poursuivi la Française.



