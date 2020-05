Tous en cuisine: Cyril Lignac se fait corriger par Marianne James en plein direct (Vidéo)

Le 18 mai, Marianne James a participé à l'émission de Cyril Lignac, Tous en cuisine. La chanteuse et les autres participants devaient réaliser un guacamole épicé et un bouillon de nouilles, oeuf et lard en suivant les instructions de Cyril Lignac.

Ce denier a questionné Marianne James sur la cuisson des oeufs mollets. "10 minutes", a lancé l'animatrice. Mais le pâtissier a repris l'artiste en lui expliquant que la bonne réponse est 6 minutes. Mais Marianne James lui a répondu que ce temps de cuisson ne vaut que lorsque les oeufs ne sortent pas frigo. Si ils étaient conservés dans un réfrigérateur et donc glacés, alors le temps de cuisson est plus long.

"Excuse-moi. C'est vrai qu'on a une fille de pâtissier, elle ne rigole pas avec la cuisson des oeufs. J'avais oublié Marianne. C'est vrai", a reconnu Cyril Lignac. "Mais si on les sort avant c'est 6 minutes", a-t-il précisé.