Accusé de tricherie, Eric des 12 coups de midi en a marre: il met les choses au point en pleine émission

Eric était de retour dans les 12 coups de midi ce lundi 18 mai pour sa 167ème émission. Le nouveau Maître de midi a tenu à prendre la parole concernant les accusations de tricherie dont il est la cible. Pour certains, il serait favorisé par la production pour faire oublier Christian Quesada.

"J'ai ma personnalité, je ne suis pas très exubérant. Ça ne m'empêche pas de ressentir des choses. Je dégage quelque chose d'un peu froid, j'en suis conscient, et ça ne me pose pas particulièrement de problèmes", a expliqué Eric.

"Ce qui me fait un peu de peine, c'est quand on m'accuse de tricher, qu'on me soupçonne d'apprendre les réponses par cœur avant, ce genre de trucs, ou qu'il y a quelque chose d'écrit sur mon écran", a ajouté l'homme de 46 ans.

"Chacun a sa personnalité, et c'est ce qui fait votre différence aussi", lui a dit Jean-Luc Reichmann. "Je suis comme ça, je ne pourrais pas me refaire de toute façon", a ajouté Eric.