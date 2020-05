Jude Law va être papa pour la 6ème fois

Plus tôt cette année, il déclarait haut et fort qu'il en était follement amoureux. Un peu plus d'un an après un mariage surprise, Jude Law et sa deuxième épouse Phillipa Coan attendent un bébé. Sa jeune épouse de 32 ans est apparue le ventre arrondi dimanche lors d'une sortie dans une épicerie haut de gamme au nord de Londres.

La psychologue d'entreprise était vêtue de vêtements de détente qui ne laissaient aucun doute sur sa condition. La star de Sherlock Holmes, 47 ans, arborait une barbe et se chargeait de porter les sacs de course.

Cette grossesse survient des mois après une interview dans laquelle Jude Law, qui a déjà cinq enfants avec trois partenaires précédentes, a révélé qu'il serait "absolument" disposé à en avoir plus.

L'acteur talentueux de M. Ripley a déclaré: "J'adore mon épouse, alors pourquoi pas? J'ai beaucoup de chance d'être impliqué avec quelqu'un dont je suis follement amoureux. L'idée d'avoir plus d'enfants serait tout simplement merveilleuse."