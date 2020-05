Coronavirus au Royaume-Uni: "Captain Tom" fait chevalier pour sa collecte de fonds record

L'ancien combattant Tom Moore, qui a réalisé l'exploit de collecter 33 millions de livres sterling (près de 38 millions d'euros) pour le service de santé britannique, va être fait chevalier mercredi, a annoncé mardi soir Downing Street.

"Captain Tom", qui a participé à la Deuxième Guerre mondiale, a recueilli cette somme sans précédent - homologuée par l'académie Guiness - en accomplissant à petits pas, muni de son déambulateur, 100 tours de son jardin du Bedfordshire avant son centième anniversaire le 30 avril.

Un peu plus de trois semaines plus tôt, il s'était lancé le défi d'obtenir 1.000 livres pour des associations liées au service public de santé, le NHS, en première ligne dans la lutte contre le nouveau coronavirus.

L'histoire de cet ancien combattant et l'afflux de dons ont donné du baume au coeur du public au Royaume-Uni, le deuxième pays le plus durement frappé par le Sars COV-2, avec la mort de plus de 35.000 patients testés positifs, plus de 41.000 en comptant les cas suspects.

Nommé depuis colonel honoraire, Tom Moore "a inspiré tout le pays et nous a apporté à tous une lumière au milieu du brouillard du coronavirus", a déclaré dans un communiqué Boris Johnson, dont la gestion de la crise est vivement critiquée. Pour le Premier ministre, Tom Moore est un "trésor national".

Boris Johnson a personnellement demandé à la reine que le centenaire soit fait chevalier.

Pour l'anniversaire de Tom Moore, deux chasseurs de la Royal Air Force généralement déployés pour des événements commémoratifs de la Deuxième Guerre mondiale, un Spitfire et un Hurricane, ont volé dans le ciel du Bedfordshire.

L'ancien combattant s'est également hissé à la première place du classement des singles dans les charts anglais pour une reprise avec l'artiste britannique Michael Ball et les chœurs du NHS de "You'll never walk alone" ("Tu ne marcheras jamais seul"), une chanson tirée d'une comédie musicale d'après-guerre devenue un hymne des supporters de football et désormais un symbole d'entraide en ces temps de pandémie.