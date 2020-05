Cet homme a la surprise de sa vie: à la fenêtre de son appartement, un HIBOU GRAND-DUC a établi son nid

Un homme vivant à Geel dans la province d'Anvers a eu la surprise de sa vie quand il a trouvé un hibou grand-duc niché sur le rebord de sa fenêtre. Jos Baart vit en plein centre-ville dans un appartement situé au troisième étage, ce qui rend la situation encore plus unique.

Les hiboux grand-duc sont les plus grandes espèces de hiboux d'Europe et sont rarement observés en Flandre. Comme la plupart des hiboux, ils évitent les zones urbaines. C'est sans doute la raison pour laquelle cette femelle a choisi la fenêtre de l'appartement de ce Flamand pour y fabriquer son nid. Devant la fenêtre, quelques arbustes ont été plantés, garantissant la plus grande discrétion. Après cette arrivée impromptue, Jos a découvert une autre surprise de taille: 3 bébés hiboux sont nés.

Jos est enchanté par la présence de cette famille de "squatteurs": "C'est comme regarder un film", a-t-il déclaré à l'émission hollandaise Early Birds. "Vous vous réveillez le matin, et là, ils sont assis juste en face de la fenêtre. C'est tout simplement merveilleux."

Alors que la mère a tendance à être plus timide quand il y a du mouvement dans l'appartement et à se cacher parmi les arbustes, les bébés ne se soucient pas de la présence de Jos. Ils regardent à l'intérieur tout le temps et semblent même regarder la télévision avec lui. "Ils n'ont pas du tout peur. Ils sont complètement détendus", explique le propriétaire, ravi.

Les poussins ont maintenant environ un mois et sont déjà assez gros. "Ils resteront probablement encore deux mois, pouvez-vous imaginer leur taille? À un moment donné, ils ne seront plus ici, et alors j'aurai le syndrome du nid vide", craint Jos qui s'est habitué à cette présence.

Entre-temps, l'organisation environnementale Natuurpunt est venue recenser les bébés afin qu'ils puissent plus tard être reconnus. Quant à Jos, il espère qu'ils reviendront à sa fenêtre lui dire bonjour.