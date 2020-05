Maéva avoue avoir TRICHÉ dans Secret Story: "Je vais tout BALANCER"

En 2016, la saison de Secret Story avait été marquée par la participation de Maéva Martinez. A 24 ans, la jeune femme était entrée dans la maison avec le secret suivant: "Je suis championne de car wash". Très vite, elle s'était fait remarquée par son tempérament explosif. Après plus de 40 jours dans l'émission, elle avait été éliminée du jeu.

Devenue influenceuse, Maéva Martinez partage désormais sa vie sur ses réseaux sociaux. Via sa chaîne Youtube, la jeune femme a décidé de revenir sur sa participation à l'émission Secret Story. Et désormais défaite de tout lien avec la production, elle en profite pour révéler les coulisses du jeu. "Je vais sortir tous mes secrets que j'ai caché à la prod' et aux candidats", commence la jeune femme.

"Certains le savent déjà, j'ai quelques problèmes de transit. À l'époque, je n'avais pas de traitement et on mange très mal à Secret Story, j'ai pris 10 kg. Donc, tout était réuni pour que j'aie une très mauvaise digestion (...)", explique-t-elle.

J'étais choquée

Souffrante, elle a dû consulter un médecin. "Quand j'ai vu le médecin, la personne de la production qui m'accompagnait ne pouvait plus me suivre. Je me suis donc retrouvée seule dans une salle (...) Une infirmière vient et me dit 'Je te dis tout'. Elle me balance tous les Secrets de la Maison. Je savais que Marvin était en mission avec Sarah. Je savais tout. J'étais choquée", balance-t-elle.

"Quand je suis rentrée dans la Maison, je voyais tout le monde d'un autre oeil. J'ai fait comprendre à Marvin que j'avais un truc à lui dire parce que je ne pouvais pas tout garder pour moi. (...) Et ce con a essayé de me devancer, il a trouvé le secret de Thomas et il nous a trop cramés. De mon côté, j'ai trouvé celui d'Athénaïs, je suis allée la buzzer et on n'a jamais accepté mon buzz. On m'a convoquée pour me demander si je savais quelque chose. Je me suis retrouvée à ne pas avoir buzzé officiellement, et Marvin passait pour le roi qui trouvait tous les secrets grâce à moi, j'étais dégoûtée", assure la jeune femme.