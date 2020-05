"Je suis À BOUT!": quand le fils de Nabilla n'en fait qu'à sa tête

La vie de jeune maman n'est pas de tout repos, comme en témoignent les nombreuses vidéos publiées par Nabilla chaque jour. Ce mardi, la star de télé-réalité a partagé avec ses fans la dernière "bêtise" commise par le petit Milian. Sa mère ayant le dos tourné, le bébé en a profité pour se barbouiller de purée aux carottes.

"A la base, je voulais lui donner ma petite compote de carottes faite maison. Ma petite purée. Et voilà, où on en est arrivés", plaisante la jeune femme. Sur une vidéo postée sur ses réseaux sociaux, on découvre alors le bébé, le visage recouvert de purée. "Il est tout sale, il est en train de s'amuser. Je suis au bout (sic) !", rigole la jeune femme.

Installée à Dubaï avec sa petite famille, la jeune femme semble s'habituer peu à peu à son nouveau rôle de mère de famille. Et elle tient à partager tous ces petits moments avec sa communauté.

© Capture Snapchat Nabilla