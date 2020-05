Le palais de Kensington publie une photo de Kate Middleton en train de jardiner vêtue d'une tenue décontractée (photo)

La duchesse de Cambridge a donné aux fans de la couronne un aperçu de sa collaboration de l'année dernière au festival de fleurs de Chelsea. Et ce, afin d'encourage le public à se rendre cette année sur la plate-forme digitale, qui permet aux amateurs de beaux jardins de ne pas rester sur leurs fins et de découvrir de nouvelles beautés de la nature, le festival ayant été annulé à cause du confinement lié à la pandémie du coronavirus.

Sur cette photographie partagée sur le compte officiel du palais de Kensington, Kate, 38 ans, est vue en train d'aider des jardiniers à planter des fleurs dans le jardin qu'elle a aidé à co-concevoir l'année dernière.

La mère de trois enfants arbore une chemise verte décontractée et un jean. Sa coiffure est moins apprêtée. Elle a ses mèches brunes tirées en chignon.

C'est la première année depuis ses 117 ans d'histoire que ce spectacle horticole adoré par les Britanniques a été annulé. Il a été inauguré en 1913 et a suscité l'intérêt d'une visite royale pour la première fois en 1916 par la fameuse Queen Mary.