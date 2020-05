Hélène Ségara moquée pour sa coiffure: elle répond aux "méchants"

Ce lundi, M6 diffusait une émission spéciale de "La France a un incroyable talent". Marianne James, Hélène Ségara, Éric Antoine et David Ginola se sont retrouvés virtuellement pour commenter le top 25 des meilleurs moments du programme. Entre fous rires, instants cultes et plus belles auditions, les jurés ont proposé aux téléspectateurs de revivre tous ces passages.

Sur Twitter, de nombreux internautes se sont étonnés de la coiffure d'Hélène Ségara. La chanteuse arborait une mèche qui lui couvrait une partie des yeux. "J'imagine les pires trucs sous la mèche d'Hélène Ségara", lançait l'un d'entre eux. "C'est un peu gênant quand même", ajoutait un autre.

Un jour un rideau est tombé devant mes yeux

Des critiques qui n'ont pas échappé à la principale concernée. Sur son compte Instagram, la chanteuse s'est expliquée. Cette mèche lui a simplement permis de cacher le résultat d'une récente chirurgie à l'œil. "Pour répondre à tous les vilains qui n’ont pas aimé ma mèche, je cachais juste une chirurgie récente de l’œil pour être malgré tout au Aendez-vous avec le sourire", écrit-elle.

Hélène Ségara est atteinte d'une maladie rare qui a failli lui faire perdre la vue. "J'avais 12 de vision à chaque œil quand un jour un rideau est tombé devant les yeux", avait-elle confié dans une interview donnée à Téléstar en octobre dernier. Depuis, la chanteuse doit régulièrement subir des interventions chirurgicales.