Kylie Jenner donne TOUT pour vendre de la crème solaire: en fait-elle trop?

Il y a quelques heures, Kylie Jenner a partagé l'extrait d'une vidéo sur son compte Instagram. Sur les images, la cadette du célèbre clan s'étale de la crème solaire langoureusement sur le corps. Cette publication a rapidement fait réagir les proches de la mère de Stormi. "Oh, put***, je vais à la gym", a commenté sa soeur Khloé Kardashian, faisant référence au physique de Kylie. "Ohhh", a simplement écrit l'influence Natalie Halcro, devenue célèbre suite aux téléréalités Wags et Relatively Nat & Liv. Chrissy Tiegen, l'épouse de John Legend, a également aimé la vidéo.

La jeune femme, qui partage régulièrement des images de son corps sur les réseaux sociaux, prône l'acceptation de soi depuis de nombreuses années.

Récemment, la milliardaire, immortalisée par des paparazzis pendant la période de confinement, a subi de nombreuses attaques sur son physique. D'autres critiques avaient fusé concernant son changement de corps après bébé. La fille de Kris Jenner, qui avait très mal vécu sa grossesse il y a deux ans, avait fini par répondre au commentaire blessant d'une internaute, créant d'ailleurs la surprise. Elle avait rétorqué sèchement à l'inconnue que le corps d'une femme n'est plus le même après une grossesse.



Victime de harcèlement depuis son enfance, la femme de 22 ans s'est engagée contre ce problème il y a plusieurs années avec la campagne "I Am More Than". "Je veux aider les jeunes filles et garçons victimes de harcèlement. Quasiment toute ma vie, depuis mes 9 ans, j'ai vécu le harcèlement et les attaques", avait-elle confié en 2015.



Depuis, la femme d'affaires semble avoir décidé de ne plus se laisser faire et de vivre sa vie comme elle l'entend. L'Américaine, longtemps mal dans sa peau, a-t-elle voulu faire taire ses haters à travers ces images?