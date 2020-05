Shanna (Les Anges): "J'ai été volée et menacée"

Cela fait plusieurs années que Shanna Kress tente sa chance dans la musique. La candidate de téléréalité s'est installée aux Etats-Unis en 2017 pour vivre sa passion.



La femme de 33 ans a publié un extrait de son nouveau titre intitulé "Memories" le 17 mai sur Instagram. Mais l'ex-compagne de Thibault Garcia a confié à ses fans que tout n'était pas rose et qu'elle avait traversé des moments difficiles.



"On m'a supprimé tout ce que j'avais sur les plates-formes comme Deezer ou Spotify, etc.. et on m'a dit : "Rentre dans ton pays, grosse pute". Je vous épargne vraiment l'intégralité de l'histoire parce que c'est réellement triste ce qui s'est passé. J'ai été volée, menacée, on a essayé de me bloquer pour que je ne rentre plus ici aux USA!", a expliqué la Française sur les réseaux sociaux.



"Je me suis demandée si j'allais continuer, je me suis retrouvée seule face à quelques morceaux que j'avais enregistrés, et quoi faire? (...) Je repars à zéro, car tout a été supprimé, mais ce n'est pas grave. Je n'abandonnerai jamais. Si je vous raconte tout ça, ce n'est pas pour me plaindre, mais juste pour vous montrer que, quoi qu'il arrive, il y a toujours une solution quand on reste positif. La musique est ma passion et personne ne m'arrêtera", a précisé Shana.



Vous devez Une image instagram a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.