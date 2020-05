Charlène et Benoît (Secret Story) sont parents: le couple dévoile le prénom de son enfant (photo)

Vous devez Une image instagram a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.



"Merci mon amour Benoît, tu es merveilleux, je t’aime", a continué la jeune maman comblée. De son côté, le père de famille a également annoncé la nouvelle à ses fans sur les réseaux sociaux. "Le mardi 19 mai à 21h50 tu m’as donné avec pleins de courage ce qu’il y a de plus chère au monde, mon petit garçon, Thyam. Bienvenue mon doudou Thyam, c’est un bonheur indescriptible que de devenir parent et père d’un petit garçon que j’aime déjà plus que tout! Merci pour tous vos messages et votre patience, tout s’est superbement bien passé nous sommes sur notre nuage", a écrit Benoît.

-

