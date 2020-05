20 ans après avoir quitté Brad Pitt, Gwyneth Paltrow a révélé la raison de la rupture et lui a adressé un message

Brad Pitt a partagé la vie de Gwyneth Paltrow durant trois ans. Mais leur histoire s'est brusquement terminée. Les fans du couple charismatique étaient sous le choc au moment de cette année. Des années après, l'actrice revient sur les raisons de la rupture...



Bien avant de partager la vie de Jennifer Aniston et d'Angelina Jolie, l'acteur était fou amoureux de Gwyneth Paltrow. Il avait demandé la jeune femme en mariage. Mais après avoir accepté de l'épouser, elle avait rompu leurs fiançailles en 1997.



Le podcast Girlboss de Sophia Amoruso diffusé en 2017 a refait surface trois ans après. Dans cet entretien, la mère d'Apple et Moses, nés de son union avec Chris Martin, s'est confiée sur ses histoires d'amour.



"J'ai fait foirer tellement de relations amoureuses. Je suis une bonne amie, une bonne sœur, une bonne fille et une bonne mère, mais je suis très vulnérable en amour", expliquait alors la comédienne avant d'adresser un message à Brad Pitt: "Cela a mis du temps pour que j'apprenne à avoir des relations romantiques. Alors Brad Pitt, si tu m'écoutes, j'ai foiré ça, Brad".



En janvier 2020, la star en a dit plus sur leurs rapports actuels au Harper's Bazaar. "Je m'entends bien avec Brad Pitt. Il n'y a aucune rancœur entre nous".



Depuis 2018, Gwyneth est l'épouse du scénariste Brad Falchuk.