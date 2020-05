Kate et William jouent au Bingo avec les résidents d'une maison de repos

Le duc et la duchesse de Cambridge ont joué au bingo avec des résidents d'une maison de repos ce jeudi soir via visioconférence.

Depuis le début de la pandémie, William et son épouse s'entretiennent presque quotidiennement avec des travailleurs de première ligne à travers le Royaume-Uni, afin d'écouter leurs expériences et leurs vécus.

S'exprimant depuis leur domicile d'Amner Hall, dans le Norfolk, où ils sont isolés en famille, Kate et William ont remercié le personnel d'une maison de repos, la Shire Hall Care Home à Cardiff, pour leurs efforts incessants et les soins dispensés aux plus vulnérables de notre société. Ils ont également entendu comment le foyer a dû s'adapter aux circonstances actuelles, notamment à l'aide d'une plus grande utilisation de la technologie pour permettre aux résidents de rester en contact avec leur famille et leurs amis.

Ils ont ensuite organisé un jeu Bingo avec leurs interlocuteurs. Kate était rayonnante, vêtue d'une robe rose, alors qu'elle s'amusait à montrer à la caméra les numéros tirés.

De l'autre côté de la caméra, dans la salle de cinéma de la résidence de soins, le personnel soignant et les résidents étaient fous de joie de pouvoir jouer avec le duc et son épouse.