On en sait plus sur les raisons qui ont poussé Mary-Kate Olsen à demander le divorce du banquier Olivier Sarkozy

C'est le magazine américain People qui révèle ce matin les raisons qui ont poussé l'actrice Mary-Kate Olsen à demander le divorce de son époux, Olivier Sarkozy. Selon cette source, proche de l'ex star de la série "La fête à la maison", Olivier Sarkozy "ne voulait pas d'une femme qui travaille".

Le financier français de 50 ans aurait adoré avoir une "épouse au foyer", révèle une amie proche d'Olsen. Selon cette source, Olivier "n'a jamais compris" la passion pour la mode de son épouse.

"Mary-Kate travaille extrêmement dur et se concentre sur son entreprise. Son horaire de travail est plus que discipliné'', explique cette confidente. Mary-Kate a fondé avec sa soeur jumelle Ashley les marques de vêtements de luxe "The Row", "Elizabeth And James" ainsi que les lignes plus abordables "Olsenboye" et "StyleMint".

"Mary-Kate est tellement passionnée que c'est le genre de personne qui ne se plaint jamais de bosser 12 heures de travail par jour. Olivier n'a jamais compris son dynamisme et sa passion. Il aurait adoré avoir une femme au foyer."

Mais un autre sujet de désaccord est, selon cette source, venu mettre de l'huile sur le feu ces derniers mois: la question "épineuse" d'avoir des enfants.

Selon le People magazine, plusieurs proches de la star l'affirment: "Il y a quelques années, avoir un bébé n'était pas une priorité pour [Mary-Kate]. Cela a changé."

Sarkozy, qui a deux enfants déjà adultes, Julien et Margot, qu'il a eu avec son ex-épouse Charlotte Bernard, n'aurait pas voulu fonder une famille avec Mary-Kate, alors que ce rêve serait devenu une priorité pour la jeune femme.

Mary-Kate Olsen a tenté de demander le divorce au banquier français en avril, mais le tribunal a déclaré qu'il n'allait pas commencer une telle procédure en raison de la pandémie de coronavirus.

Pendant ce temps, UsWeekly rapporte que le couple vit déjà séparément.