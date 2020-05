Voici pourquoi Michel Drucker n'est PAS convaincu du tout par la chanson inédite de Johnny Hallyday (vidéo)

Nous vous l'apprenions dans la matinée de ce vendredi 22 mai, un morceau inédit de Johnny, intitulé La Nuit avec moi, paraîtra le 29 de ce mois dans un nouveau coffret consacré au rockeur. C'est le première chanson à refaire ainsi surface depuis le décès du Taulier, il y a deux ans et demi. Mais cette démarche ne plait pas à tout le monde.



Michel Drucker, grand ami de Johnny, y voit surtout l'intérêt commercial pour la maison de disque. "Je ne suis pas bouleversé. Est-ce qu'on n'a pas déjà assez fait ? On a sorti des albums magnifiques. Une version symphonique qui a été un immense succès. Si on foutait la paix à Johnny définitivement ?", a déclaré l'animateur dans "Morandini Live". Pour Michel Drucker, la sortie de cette chanson "sent le business", le "tiroir caisse"...



