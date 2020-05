Coronavirus en France: Michèle Bernier décide de rester confinée

A cause de la pandémie de coronavirus, les Français ne pouvaient sortir de chez eux qu’avec une attestation. Cette obligation a pris fin le 11 mai dernier, mais certaines personnes ont décidé de rester confinés. C’est le cas de l’actrice et humoriste, Michèle Bernier

Aux premières heures du confinement au mois de mars dernier, Michèle Bernier avait quitté son domicile parisien pour se confiner dans sa demeure familiale dans la Meuse avec sa fille, Charlotte Giocca, son compagnon et leurs jumeaux. Et elle compte bien y rester encore pour un moment.

"On a décidé de rester confinées, explique-t-elle au magazine Gala. Tant que l’on n’a pas une date sûre et certaine quant à la reprise de nos tournages, on va rester ici entre nous." L’actrice avait vu ses dates aux théâtres s’annuler les unes après les autres. Mais elle avait tout de même trouvé de quoi s’occuper en participant à la capsule humoristique de France 2, intitulée "Au secours, bonjour."

Alors qu’elle n’est pas sortie depuis le début du confinement, Michèle Bernier appréhende le retour à la capitale: "Moi, je le suis (confinée, ndlr) totalement parce que depuis le début, ce sont les enfants qui ont pris en charge les courses, l’intendance de la maison, tout! Ce qui fait que je ne suis pas sortie depuis presque trois mois! Je pense que ça va me faire bizarre quand on va revenir à Paris."