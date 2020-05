Les retrouvailles de Koh Lanta: Naoil affiche son baby bump avec Inès et Charlotte (photo)

Ce jeudi 21 mai, Charlotte fêtait son anniversaire entourée de quelques proches et surtout de deux kohpines. Inès et Naoil étaient présentes pour l’occasion, et cette dernière affiche un sacré baby bump.

Charlotte a soufflé ses 28 bougies ce jeudi 21 mai avec Inès et Naoil, ses deux acolytes de Koh Lanta. La saison est toujours en cours de diffusion sur TF1 avec son lot de stratégie, mais tout ça est derrière les aventuriers qui ont enterré les rancœurs et partagent de bons moments ensemble. Inès a donc publié une belle photo du trio. Naoil en a profité pour dévoiler son ventre arrondi, elle qui est enceinte de son premier enfant.

©Instagram @naoil_kohlanta2k20

Vous devez Une image instagram a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.