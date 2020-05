Mary-Kate Olsen mise à la porte par Olivier Sarkozy: elle doit partir en plein Covid

Mary-Kate Olsen n’avait plus d’endroit où vivre depuis sa demande de divorce. Olivier Sarkozy a retiré son nom du bail sans la prévenir, la mettant à la porte en pleine crise sanitaire.

Le 13 mai dernier, Mary-Kate Olsen faisait une demande de divorce en urgence. Elle explique dans les papiers officiels que son mari, Olivier Sarkozy, a retiré son nom du bail sans même la prévenir: "Mon mari attend que je déménage de notre maison lundi, le 18 mai 2020, dans un New York en pause à cause du Covid-19 (...). Je suis pétrifiée que mon mari essaie de me priver de la maison dans laquelle nous avons vécu et, s'il réussit, je ne vais pas seulement perdre ma maison, je risque aussi de perdre mes biens personnels."

La milliardaire n’était pas à la rue, elle a trouvé refuge chez sa sœur, Ashley, avant de louer une villa de luxe dans la banlieue huppée des Hamptons.