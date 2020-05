Camelia Jordana prend la parole contre les violences policières: elle divise les internautes

L’émission de Laurent Ruquier, "On n’est pas couché" a fait son grand retour sur France 2. Bien évidemment, les distances de sécurité ont été respectées. Ça n’a pas empêché la chanteuse Camelia Jordana de donner son avis tranché sur la question des violences policières.

Pour la reprise de son émission On n’est pas couché, Laurent Ruquier a reçu Camelia Jordana, chanteuse révélée dans La Nouvelle Star, et l’écrivain Philippe Besson. Les deux invités ont débattu au sujet des violences policières. La jeune femme a affirmé un avis tranché: "Ils sont censés nous protéger, mais il y a des milliers de personnes qui ne se sentent pas en sécurité face à un flic, et j’en fais partie (...) Aujourd'hui, j'ai les cheveux défrisés, quand j'ai les cheveux frisés je ne me sens pas en sécurité face à un flic en France."

Pour elle, la situation est simple: "Si à chaque fois, au lieu d’avoir un non-lieu quand une femme ou un homme noir ou arabe, ou simplement pas blanc, se fait tuer (...) peut-être que les flics ne seraient pas détestés en fait."

Les internautes étaient très divisés. Si beaucoup acclament la prise de position de la chanteuse, d’autres la critiquent vivement.