Mallory PÈTE UN CÂBLE et quitte précipitamment les cuisines de Top Chef: que s'est-il passé? (vidéo)

Dans une nouvelle épreuve permettant aux candidats de se qualifier pour les demi-finales de Top Chef, Mallory a eu beaucoup d'émotions cette semaine.

Il a décidé de réaliser une pomme de pin en trompe-l'œil : un plat très ambitieux pour lequel il a beaucoup de boulot. Son chef, Michel Sarran, n'est pas rassuré : "Moi j'ai peur", avoue-t-il.

Tout roule jusqu'à ce que Mallory réalise qu'il a oublié son biscuit dans le four: "Oh put*** ma tuile", lance-t-il en se précipitant vers le four. Mais il est trop tard…

Il prend quelques secondes pour réfléchir mais ne trouve pas d'issue : "C'est bon je sors", lâche-t-il en enlevant son tablier et en quittant la cuisine.

C'est la panique dans les cuisines : "C'est la catastrophe", lance Michel Sarran qui part à sa poursuite, suivi par Hélène Darroze.

Le candidat belge s'est isolé et ne veut pas parler à ses chefs : "La fatigue, la pression, le stress, ça me dépasse complètement", lance-t-il.

Les chefs le raisonnent

Puis il finit pas les écouter : "C'est pas grave, tu viens avec moi. On ne gagne pas à chaque fois. Parfois on se trompe, il faut accepter, lui lance son chef de brigade. Moi aussi j'ai eu des échecs, j'ai pas baissé les bras. Il faut le prendre avec humilité. T'es à deux doigts, t'es un battant".

"Je suis désolé", lui répond Mallory en acceptant de retourner en cuisine. Et là, Hélène Darroze, son ancienne cheffe de brigade, le remobilise à son tour : "Allez, tu en as vu d'autres. T'as 3 épreuves encore, t'es en quarts de finale, t'as 22 ans".

De retour en cuisine, Mallory trouve une idée : il utilise son "appareil à tout faire" pour les écailles de sa pomme de pin… Et reprend espoir.