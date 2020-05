Ben Affleck a l'air SOUDAINEMENT 10 ans plus jeune: quel est son secret?

L'acteur américain Ben Affleck est un homme amoureux. Divorcée de l'actrice Jennifer Garner, il est désormais souvent photographié dans les rues de son quartier chic de Pacific Palisades, dans la banlieue de Los Angeles avec sa nouvelle petite amie de 32 ans, l'actrice Ana de Armas, qui sera à l'affiche du prochain James Bond, No Time to Die. Alors qu'il exhibait une barbe grise la semaine dernière, l'acteur a l'air soudainement beaucoup plus jeune, en arborant une barbe plus foncée. Et le Daily Mail de suggérer que ce rajeunissement est dû à la teinte de sa barbe.

Les deux acteurs semblaient très amoureux l'un de l'autre alors qu'ils marchaient côte à côte puis s'arrêtaient pour se regarder dans les yeux. Les trois enfants de Jennifer Garner ont été présentés à la nouvelle petite amie de leur père le week-end dernier. Pour la première fois, ils ont été photographiés à leurs côtés, tous équipés d'un masque.