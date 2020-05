X Æ A-Xii est le 7ème garçon d'Elon Musk: le patron de Tesla a perdu il y a quelques années un enfant à l'âge de 10 semaines

Plus tôt ce mois-ci, le PDG de Tesla et SpaceX, Musk, a annoncé la naissance de son premier enfant avec la chanteuse Grimes, de son vrai nom Claire Boucher, révélant sur Twitter que son fils s'appelait "X Æ A-12 Musk".

Juste au moment où vous pensiez avoir appris à épeler le nom inhabituel du dernier enfant du milliardaire Elon Musk, et de sa petite amie Grimes, ceux-ci ont dû procéder à quelques modifications pour ne pas être en infraction avec la loi californienne qui stipule dans la constitution de l'État que les noms ne peuvent utiliser que les 26 caractères alphabétiques de la langue anglaise. L'enfant répondant désormais au nom de X Æ AII, relate le site de CNN.

Ce prénom a une origine particulière pour le couple atypique: "X, la variable inconnue. Æ, mon orthographe elfique de Ai (amour et/ou intelligence artificielle). A-12 = précurseur du SR-71 (notre avion préféré)", a-t-elle écrit, précisant que le "A" faisait également référence à "Archangel", sa chanson préférée.

C'est le 7ème enfant du milliardaire qui en a eu 6 avec sa première épouse, Justine Wilson, nous rappelle le magazine français Gala. En 2002, le fantasque patron de Tesla a subi un drame: son premier enfant, Nevada Alexander Musk est décédé de la mort subite du nourrisson à l'âge de 10 semaines. Son épouse d'alors et lui ont décidé par la suite de faire une fécondation In Vitro. En 2004, ils accueillaient des jumeaux et en 2006, des triplés. Avec son ancienne épouse, ils partagent la garde de leurs 5 garçons qui ont à leurs dispositions, selon une ex-petite amie du milliardaire, une "armée de Nannies". Et de préciser qu'Elon Musk est un papa très impliqué qui passe beaucoup de temps avec ses fils.