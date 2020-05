Le célèbre couturier Edouard Vermeulen, en confinement, conseille les Belges: "Le training, il faut l'oublier!" (vidéo)

Edouard Vermeulen, le couturier de la célèbre maison Natan évoque son confinement dans le RTLINFO 13H.

Chaque midi, depuis le début du confinement décrété par le gouvernement belge pour lutter contre la pandémie du coronavirus, une personnalité nous raconte comment elle vit cette période inédite. Ce mardi, la parole était donnée à Edouard Vermeulen le couturier de la maison Natan qui est également le chouchou de la Reine Mathilde.

Alix Battard: "Normalement, vous devriez habiller des dames pour des dizaines de mariage et d'événements royaux. Tout cela est un peu à l'arrêt mais est-ce que vous gardez quand même le moral?"

Edouard Vermeulen: "Le moral est bon parce qu'il fait beau et que de toutes façons, c'est pareil pour tout le monde, on fait tout pour traverser cette période difficile mais le moral est bon, grâce à une belle solidarité d'entreprise que j' ai ici et je pense que voilà, ça ira."

Alix Battard: "Comment ça se passe depuis la réouverture de vos boutiques?"

Edouard Vermeulen: "Mais la première semaine, c'était difficile. Il faut reconnaître que les gens étaient méfiants mais maintenant depuis cette semaine, on sent vraiment -et j'en remercie les Belges- et j'ai entendu que mes collègues du BEL (BRUSSELS EXECUTIVE LABEL) étaient aussi contents du retour des clients qui viennent chez nous et qui petit-à-petit consommeront et rachèteront des belles robes. "

Alix Battard: "Même s'il n'y a pas de grands événements prévus, est-ce que vous vous gardez encore des essayages ou des choses qui sont prévues par exemple avec les familles royales. Dévoilez-nous les coulisses."

Edouard Vermeulen: "Mais disons que tout ça se présente pas trop mal. On a eu la visite très protégée de notre souveraine, qui a évidemment un agenda fort différent que ce qui était prévu mais voilà, on a pu s'organiser par des envois et certains clients aussi par Internet. Et maintenant, heureusement, les clients reviennent en ville et à la boutique, donc j' espère qu' on va retrouver très prochainement un rythme normal."

Alix Battard: "Vous qui êtes le spécialiste, c'est quoi le look été 2020 post corona?"

Edouard Vermeulen: "On a beaucoup de couleurs parce que je pense que les gens ont besoin de gaieté après- confinement, de retrouver de la joie et on essaye justement avec toute mon équipe d'offrir ça et que les gens puissent avoir des vêtements légers qu'ils puissent porter cet été puisqu'on a quand même un très bel été. On a beaucoup misé déjà au début de la saison, sur la couleur et je sens que les gens ont besoin de ça. Ils ont besoin de rêver et on est là pour leur en procurer."

Alix Battard: Vous, personnellement, vous êtes tellement chic vous êtes la preuve qu' il ne faut pas se laisser aller au niveau vestimentaire pendant ce confinement?

Edouard Vermeulen: "C'est vrai qu'il y a eu beaucoup des gens qui m'ont dit: "J'ai vécu dans mon training dans mon jogging..." et je leur ai dit: "Ecoutez maintenant, il faut vraiment l'abandonner et retrouver la normale, parce que le plaisir, c'est d'être bien habillé. Il faut oublier son jogging sauf pour faire du sport."

Alix Battard: Aux oubliettes, donc! Edouard Vermeulen, je sais que pendant ce confinement, vous vous êtes rendus utiles avec toutes les couturières de vos ateliers et vous avez confectionné beaucoup de masques. Est-ce que vous auriez imaginé un moment dans votre carrière vous retrouver à à découper et à fabriquer des patrons pour des masques?

Edouard Vermeulen: "Ça pour le coup jamais, mais cela a été vraiment un bel élément de solidarité pour nous, de la part de toute l'entreprise et toutes les ouvrières étaient tout à fait positives de pouvoir aider ce corps médical que nous remercions chaque fois parce qu' ils ont été exceptionnels et c'est vraiment la moindre des choses qu' une maison comme la mienne puisse aider du mieux qu'il peut par la confection de masques. J' espère que ce nesera que temporaire et, que voilà, ce sera qu'un souvenir mais en tout cas, c'était une fameuse expérience de voir toutes les machines fabriquer des masques plutôt que des jolies robes."

Alix Battard: Encore un mot Edouard Vermeulen quels sont vos projets pour cet été? Je sais que vous appréciez particulièrement la mer du Nord en Belgique?

Edouard Vermeulen: "Comme beaucoup de Belges, je crois: rester chez soi et profiter de notre beau pays et recevoir beaucoup de clients chez nous et dans notre boutique, à la Côte. J'aimerais aussi surtout pouvoir fait du vélo et profiter d' un bel été en famille."