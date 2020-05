L'arrière-plan TERRIFIANT de ce selfie avait posé question: Jennifer Lopez livre des explications

Nous vous le rapportions fin de la semaine dernière, la star Jennifer Lopez avait posté sur Instagram une photo des résultats de ses séances de sport acharnées mais ce n'est pas les abdos saillants de la chanteuse qui avaient retenu l'attention de ses fans, mais bien une silhouette étrange qui était apparue dans l'arrière-plan.

La "Bomba latina" a expliqué dans l'émission "The Tonight Show With Jimmy Fallon" la semaine dernière, que l'homme était simplement quelqu'un engagé dans une conversation virtuelle avec son fiancé, Alex Rodriguez, via l"application Zoom. Et que cet homme était en fait un agent immobilier.

Jennifer Lopez a finalement rétabli la vérité sur cette vision d'horreur qui avait nourri les imaginations de nombreux fans.