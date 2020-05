Thomas Van Hamme fait ses adieux à notre chaîne: "De magnifiques souvenirs qui me remplissent le coeur"

Dans un post Facebook, l'animateur Thomas Van Hamme a confirmé qu'il quittait RTL-TVi. Dans un message adressé à ses fans, il a remercié RTL-TVi de sa "gentillesse" et son "élégance".

"Je ne reviendrai pas sur RTL-TVI et Bel RTL, en tout cas pas dans l’immédiat...", a publié celui qui était en congé sabbatique depuis un an et qui en a profité pour découvrir l'Inde. "(...) Il n’y a ni aigreur ni regrets. Un vrai respect mutuel. Et de magnifiques souvenirs qui me remplissent le coeur".

Thomas Van Hamme participera à la matinale vendredi sur Bel RTL, présentera le dernier numéro de Belges à domicile ce vendredi à 19h50 sur RTL-TVI et sera au micro de Sandrine Dans dans l'émission Toutes les musiques de ma vie, dimanche à 12H.